Українська армія вдарила по російському складу боєприпасів в окупованому Дебальцевому: почалася детонація

Детонація на складі боєприпасів в окупованому Дебальцевому. Фото: кадр із відео

Ввечері 20 січня Сили оборони України вдарили по складу боєприпасів російських військ в окупованому місті Дебальцеве Донецької області. Про це повідомили у Телеграм-каналі Exilenova+.



Судячи з опублікованих відео, на складі виникла пожежа та почалася детонація БК.



Так званий «мер» Дебальцевого Сергій Желновач підтвердив, що у місті детонують боєприпаси, а також попросив жителів сховатися у безпечних місцях.

Нагадаємо, що вночі 19 січня ЗСУ уразили склад безпілотників російської дивізії в окупованій Луганській області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко