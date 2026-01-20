Українська армія вдарила по російському складу боєприпасів в окупованому Дебальцевому: почалася детонація

Ввечері 20 січня Сили оборони України вдарили по складу боєприпасів російських військ в окупованому місті Дебальцеве Донецької області. Про це повідомили у Телеграм-каналі Exilenova+.
Судячи з опублікованих відео, на складі виникла пожежа та почалася детонація БК.
Так званий «мер» Дебальцевого Сергій Желновач підтвердив, що у місті детонують боєприпаси, а також попросив жителів сховатися у безпечних місцях.
Нагадаємо, що вночі 19 січня ЗСУ уразили склад безпілотників російської дивізії в окупованій Луганській області.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко