Стратегічна мета України – вбивати 50 тисяч російських військових на місяць – Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров. Фото: ОПУ

Стратегічна мета України – вбивати 50 тисяч російських окупантів на місяць. Про це під час зустрічі з журналістами заявив міністр оборони України Михайло Федоров, передає «Інтерфакс-Україна».



За його словами, за минулий місяць українська армія ліквідувала 35 тисяч військовослужбовців РФ.



«І всі ці втрати верифіковані на відео. Якщо досягнемо показника у 50 тисяч – побачимо, що буде з ворогом. Вони сприймають людей як ресурс, проблеми з яким вже очевидні», – наголосив голова Міноборони.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко