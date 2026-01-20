У Слов'янську на тролейбусі самотньо катається великий собака: тварина може чекати на свого господаря – ЗМІ

Собака у тролейбусі №7 у Слов'янську. Фото: «Слов'янські відомості»

У місті Слов'янськ Донецької області на маршруті тролейбуса №7 помітили самотнього собаку. Про це повідомили у місцевому виданні «Слов'янські відомості» з посиланням на місцевих жителів.



Як зазначили у виданні, собака, який схожий на «домашнього охоронця», їздить у салоні зовсім один, виглядаючи при цьому переляканим.



«Пасажири, які бачили «чотирилапого мандрівника», припускають, що він міг загубитися. Собака покірно чекає, ніби сподіваючись, що власник ось-ось зайде до салону. За словами очевидців, собаку вже кілька разів намагалися висадити на зупинках, але він незмінно повертається до тролейбуса і продовжує свій шлях маршрутом. Тварина не виявляє агресії, а лише розгублено спостерігає за оточуючими людьми. Ймовірно, собака звикла подорожувати цим транспортом разом з господарем, тому тепер шукає його саме тут. Небайдужі жителі міста закликають власника відгукнутися, адже відданий друг дуже на нього чекає і перебуває у стресовому стані через самотність та шум транспорту», – сказали у «Слов'янських відомостях».

Фото: «Слов'янські відомості»

Фото: «Слов'янські відомості»

Нагадаємо, що у місті Костянтинівка на Донеччині український пілот дрона допоміг літній жінці, яка залишила на снігу напис з проханням про їжу.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко