Українські десантники просунулися майже на один кілометр на Покровському напрямку

Українські військові на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

132-й розвідувальний батальйон ДШВ ЗСУ провів зачистку ділянки місцевості завдовжки близько 900 метрів на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Операція здійснювалася у межах планової роботи з поліпшення тактичного положення та зниження активності ЗС РФ у смузі відповідальності батальйону.



«Оператори БПЛА забезпечували безперервне ведення району з повітря, виявлення противника та контроль за пересуванням у зоні проведення зачистки. Мобільні групи на квадроциклах діяли на землі, здійснюючи маневрене просування і безпосередню зачистку місцевості. Контроль над ділянкою відновлений, противник позбавлений можливості використовувати її для укриття та маневру», – сказали у ДШВ.

Нагадаємо, що українська армія контролює село Свято-Покровське під містом Сіверськ Донецької області, війська РФ кинули додаткові резерви для його захоплення.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко