Один загиблий та семеро поранених за добу: нові жертви обстрілів у Донецькій області

За 20 січня внаслідок обстрілу з боку російських військ на Донеччині загинув один мирний житель. Трагедія сталася у селі Осиковому Краматорського району.



Як повідомляє Донецька ОВА, за минулу добу поранення отримали семеро людей. Найбільше постраждалих — у Дружківці, де було поранено п'ятьох мирних жителів. По одній людині отримали травми у Костянтинівці та Лимані.

З початку повномасштабного вторгнення загальна кількість загиблих мирних жителів Донецької області досягла 3980 осіб, ще 8804 людей було поранено.



Зазначається, що дані наведені без урахування тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи, де встановити точну кількість жертв поки що неможливо.

Нагадаємо, у Дружківській громаді за останню добу зафіксували наймасштабніші руйнування з початку війни.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»