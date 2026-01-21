Партизани зірвали залізничне постачання підрозділів ЗС РФ на Харківському напрямку

Фото: «АТЕШ»

«АТЕШ» заявив про порушення постачання підрозділів ЗС РФ, що діють на півночі Харківської області.



За інформацією воєнного руху українців та кримських татар, диверсію було проведено у День інженерних військ ЗС РФ на залізничній ділянці в районі населеного пункту Разумноє Бєлгородської області.

Агенти «АТЕШ» вивели з ладу релейну шафу, що призвело до тимчасового блокування роботи важливої транспортної артерії, яка використовується для підвезення ресурсів угрупованню «Сєвєр».



Повідомляється, що ця залізнична ділянка нерідко відіграє ключову роль у системі забезпечення 380-го та 345-го мотострілецьких полків ЗС РФ, які ведуть бойові дії на Харківському напрямку — у районах населених пунктів Красне, Мороховець та Лук'янці.



Саме через цей вузол, за даними «АТЕШ», здійснюється перекидання боєприпасів, палива та інших логістичних вантажів безпосередньо до лінії бойового зіткнення.



Втручання у роботу залізничної автоматики викликало серйозні затримки у русі поїздів. Ешелони з боєприпасами не змогли прибути до місця призначення у встановлені терміни, що призвело до тимчасового зриву постачання та дефіциту боєкомплекту на передових позиціях.



Поки російська сторона намагається усунути наслідки диверсії, логістика задіяних підрозділів, як стверджують в «АТЕШ», залишається фактично поставленою на паузу.

Нагадаємо, бійці 426 полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти ЗСУ успішно уразили об'єкти військового аеродрому в Криму.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»