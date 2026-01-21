Росія атакувала Україну балістичною ракетою та сотнею безпілотників

У ніч на 21 січня сили протиповітряної оборони України збили та подавили 84 ворожі безпілотні літальні апарати. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Атака розпочалася близько 18:00 20 січня. Противник застосував одну балістичну ракету «Іскандер-М», випущену з території тимчасово окупованого Криму, а також 97 ударних безпілотників типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів.



Запуски здійснювалися з напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда з ВОТ АР Крим, а також з тимчасово окупованих територій Донецької області. Близько 70 БПЛА складали саме «шахеди».



Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.



За попередніми даними, станом на 08:30 силами ППО було знищено та подавлено 84 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.



Водночас зафіксовано попадання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях. Також зафіксовано падіння уламків збитих цілей ще на одній локації.



У Генштабі уточнюють, що повітряна атака триває — в українському повітряному просторі все ще є кілька ворожих безпілотників.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»