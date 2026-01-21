Бєлгород, Орел і Краснодарський край атакували ракетами та безпілотниками: під удари потрапили ТЕЦ та НПЗ

Ввечері 20 січня ракети вдарили по Мічурінській ТЕЦ у місті Бєлгород РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Попіл».
Всього по ТЕЦ було чотири «прильоти», виникла пожежа.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив ракетний удар і заявив, що «пошкоджені підприємства, що входять до енергетичного комплексу регіону».
«Ситуація напружена», – сказав він.
У Телеграм-каналі Exilenova+ розповіли, що БПЛА також атакували ТЕЦ у місті Орел РФ.
В результаті над станцією почав підійматися дим.
У Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на місцевих жителів додали, що після атаки в місті почалися проблеми зі світлом.
Губернатор Орловської області Андрій Кличков підтвердив атаку дронів і заявив, що «пошкоджена паливно-енергетична інфраструктура регіону». За його словами, у деяких будинках Північного та Залізничного районів Орла були збої в електропостачанні та водопостачанні.
В Оперативному штабі Краснодарського краю РФ заявили, що безпілотники атакували й Афіпський нафтопереробний завод поблизу селища Афіпський.
На території НПЗ виникла пожежа.
Нагадаємо, що ввечері 20 січня українська армія вдарила по російському складу боєприпасів в окупованому місті Дебальцеве на Донеччині, внаслідок чого почалася детонація.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко