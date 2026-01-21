РФ вночі вдарила по Краматорську

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: міськрада

Увечері у вівторок, 20 січня, Краматорськ потрапив під російський обстріл. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«О 23:08, з використанням БПЛА «Герань-2», російські війська завдали удару по відкритій місцевості громади», — йдеться в повідомленні.



За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.



Раніше ми писали, що за 20 січня внаслідок обстрілу з боку російських військ на Донеччині загинув один мирний житель.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»