Трамп: Росія та Україна по черзі не готові до завершення війни

Кадр із відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що ані Росія, ані Україна поки що не демонструють одночасної готовності до завершення війни. За його словами, сторони конфлікту почергово не готові до мирних переговорів.



Відповідну заяву Трамп зробив під час брифінгу в Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів про можливе висування на Нобелівську премію миру та власні спроби домогтися припинення бойових дій.



Американський президент підкреслив, що, незважаючи на зусилля, йому поки не вдалося домогтися відчутного прогресу у врегулюванні того, що він назвав «останнім конфліктом».



Трамп зазначив, що ключовою проблемою залишається відсутність синхронної готовності сторін до переговорів. «Я намагаюся вирішити проблему Росії та України. Коли Росія готова, то Україна не готова. Коли Україна готова, Росія не готова», — заявив президент США.



Він також звернув увагу на масштаби втрат, наголосивши, що, за його оцінкою, кожна зі сторін у середньому втрачає близько 25 тисяч осіб щомісяця. За словами Трампа, саме цей чинник робить необхідність якнайшвидшого припинення війни особливо гострою.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення загальна кількість загиблих мирних жителів Донецької області досягла 3 980 людей, ще 8 804 людей було поранено.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»