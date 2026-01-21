РФ почала випробовувати дрони з термобаричною зброєю — ISW

НРК з установками ТОС-1А. Фото: Створено ШІ.

Росія, ймовірно, розпочала випробування наземних безпілотних платформ із термобаричним озброєнням, намагаючись адаптувати артилерію до умов сучасної війни, де вирішальну роль відіграють дрони. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).



19 січня в українських Telegram-каналах з’явилося відео, на якому російські військові тестують безпілотну платформу Malvina-M. За інформацією оборонного видання Militarnyi, на неї встановили направляючі калібру 220 мм від реактивної системи ТОС-1А «Солнцепьок».



Термобарична зброя створює потужну вибухову хвилю та надзвичайно високу температуру завдяки запаленню аерозольної хмари вибухової речовини з одночасним випалюванням кисню. Такі боєприпаси зазвичай використовують для ураження укріплених позицій, бункерів та сховищ.



Аналітики зазначають, що класичні установки ТОС-1А є великими, дорогими й вразливими цілями. Через малу дальність стрільби їх доводиться підводити приблизно на шість кілометрів до лінії фронту, що робить такі системи легкою мішенню для українських ударних безпілотників.



Використання наземних дронів може дозволити російським військам приховано наближати термобаричне озброєння до передової, зменшуючи ризики для екіпажів і частково компенсуючи слабкі сторони традиційних важких артилерійських систем.