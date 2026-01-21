Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Запорізьку область атакували авіацією, артилерією та FPV-дронами
21 січня 2026, 11:00

Запорізьку область атакували авіацією, артилерією та FPV-дронами

Наслідки російської атаки по Запоріжжю. Фото: ЗОВА

Внаслідок ворожих атак по Запорізькій області за добу загинуло четверо людей, ще шестеро отримали поранення. Троє загиблих — у Запоріжжі, одна людина — у селі Терсянка Запорізького району, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Усього за добу російські війська завдали 749 ударів по 34 населеним пунктам області. В основному застосовувалися безпілотники: 423 атаки БпЛА різних типів, переважно FPV-дронів, зафіксовані по Запоріжжю, Новомиколаївці, Тернуватому, Новоолександрівці, Степногірську, Гуляйполю, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю та інших населених пунктах.

По Кушугуму, Біленькому, Гуляйполю, Залізничному, Різдвянці, Барвінівці, Воздвижівці, Верхній Терсі та ряду сіл Пологівського та Запорізького районів було завдано 19 авіаційних ударів. Чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) припали на території Терсянки, Гуляйполя та Залізничного.

Ще 303 удари були завдані артилерією — під вогнем опинилися Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Чарівне та інші прифронтові населені пункти області.

Наслідки російської атаки по Запоріжжю. Фото: ЗОВА

Наслідки російської атаки по Запоріжжю. Фото: ЗОВА

Наслідки російської атаки по Запоріжжю. Фото: ЗОВА

 

Нагадаємо, внаслідок удару «шахеда» у Запоріжжі в автомобілі згоріла людина.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Запоріжжя Гуляйполе Малі Щербаки Кушугум Воздвижівка Терсянка
безпілотники рф ракетні удари рф Артилерія ЗС РФ
