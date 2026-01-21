Окупанти за добу обстріляли Донеччину понад 10 разів: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 20 січня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.

За словами Філашкіна, під удари російських загарбників потрапили три райони:



Покровський район. У Затишку Шахівської громади пошкоджено 5 будинків, у Золотому Колодязі — 4, у Грузькому — 3, у Торецькому — 2, у Кучеревому Яру — 1.





Краматорський район. У Лимані поранено людину. У Дружківці поранено 5 людей, пошкоджено 14 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, адмінбудівлю , підприємство і авто; в Осиковому загинула людина. У Костянтинівці поранено людину.



Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що за 20 січня внаслідок обстрілу з боку російських військ на Донеччині загинув один мирний житель.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»