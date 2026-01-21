У Києві через перенавантаження померли двоє комунальників

У Києві на тлі критичного навантаження аварійних служб померли двоє слюсарів комунальних бригад. Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко.

За його словами, через гостру нестачу персоналу фахівці змушені працювати по «2—3 доби без повноцінної перерви», фактично не залишаючи об'єктів. У таких умовах у працівників фіксують обмороження, тяжке психофізичне виснаження та різке погіршення стану здоров'я.



Кучеренко зазначив, що у двох випадках екстремальні навантаження та перевтома мали фатальні наслідки — люди померли прямо під час виконання аварійних робіт. Ситуацію у комунальній сфері він охарактеризував як «критичну», наголосивши, що без термінових рішень ризик повторення подібних трагедій зберігається.

Нагадаємо, на Донеччині складна ситуація з електроенергією: відключення світла одні з найтриваліших в Україні.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»