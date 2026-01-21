На кордоні з Румунією вилучили золото на 2,7 млн гривень

Фото: ДПСУ

Українські прикордонники запобігли спробі незаконного вивезення золота через державний кордон з Румунією. Інцидент стався в пункті пропуску «Порубне», повідомляє Державна прикордонна служба України.

Дві громадянки України прямували до Румунії пішки та обрали смугу для пішоходів. Під час спільної перевірки прикордонників і митників у жінок під одягом виявили чотири литі золоті злитки вагою по 100 грамів кожен, а також десять ланцюжків загальною масою 36 грамів.

Усі вироби були виготовлені з металу жовтого кольору та приховувалися від митного контролю. Контрабандні цінності вилучили, а їх попередню вартість оцінили більш ніж у 2,7 мільйона гривень. Наразі тривають подальші процесуальні дії.