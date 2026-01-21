Російська авіація скинула авіабомби на Дружківку: загорілася двоповерхівка та пошкоджені понад 20 будинків, є поранена

Наслідки удару по Дружківці. Фото: ДСНС

Вночі 21 січня російська авіація скинула авіабомби на житлову забудову міста Дружківка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



На місці влучання виникла пожежа у двоповерховому багатоквартирному будинку. Рятувальники локалізували вогонь на площі 30 квадратних метрів. Однак через загрозу повторного удару призупинили роботи та повернулися до місця дислокації.



Загалом пошкоджені 25 будинків та адміністративна будівля. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, що у Дружківській громаді 19 січня зафіксували наймасштабніші руйнування з початку війни.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко