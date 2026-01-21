Українські військові евакуювали підбитий Leopard з поля бою

Евакуація танка Leopard 1A5.

Українські військові провели успішну евакуацію танка Leopard 1A5, який зазнав ураження внаслідок атаки російського безпілотника. Відео операції оприлюднив 1-й танковий батальйон 5-ї окремої важкої механізованої бригади.



На опублікованих кадрах видно момент, коли ворожий дрон наближається до бронемашини та вражає її в районі башти, після чого стається вибух. Попри пошкодження, техніку вдалося зберегти.



Згодом на місце прибуває група українських військових, яка під обстрілами здійснює евакуацію танка з поля бою. Як зазначають у підрозділі, операція проводилася в складних умовах і вимагала максимальної злагодженості дій.



У підрозділі підкреслили, що завдяки холодному розрахунку, взаємній підтримці та професіоналізму екіпажу бойову машину вдалося врятувати, і після ремонту вона знову повернеться до виконання завдань.







