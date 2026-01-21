У Запоріжжі з ножем напали на офіцера ЗСУ

Фото: СБУ

СБУ та Національна поліція запобігли замовному вбивству українського військового у Запоріжжі. По гарячих слідах затримано агента ФСБ, який намагався ліквідувати офіцера ЗСУ, який проходив реабілітацію після поранення.



За даними слідства, російські спецслужби заманили військового до міської промзони під виглядом «побачення» через фейковий аккаунт на сайті знайомств. Замість дівчини на місці з'явився кілер у балаклаві, який напав зі спини та втік. Він встиг завдати військовослужбовцю шість ударів у ділянку шиї, грудної клітки, живота та правої ноги.

Фото: СБУ



Внаслідок глибоких колотих поранень потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він зараз перебуває у тяжкому стані.



Упродовж кількох годин нападника знайшли у родичів, де він намагався «залягти на дно». Ним виявився 25-річний місцевий безробітний, завербований ФСБ через Telegram-канали «легких заробітків».

У підозрюваного вилучили ніж, смартфон та планшет для зв'язку з російськими кураторами. Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 КК України – «закінчений замах на умисне вбивство».

Нагадаємо, у поліції розслідують факт нападу учня на вчительку та школяра у школі київської Оболоні. Також перевіряється вплив на нападника російських спецслужб.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»