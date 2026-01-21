Родинське під атакою: ворог просувається через східні околиці

Родинське сьогодні. Фото: X

Противник активно намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Родинське, концентруючи сили на його східних околицях та через Червоний Лиман. Напади відбуваються переважно у вигляді поодиноких штурмових дій та просочувань крізь бойові порядки українських сил.



Як повідомляє військовий Telegram-канал «Офіцер», основною ударною силою ворога є піхота. Механізовані атаки практично не проводяться — замість традиційних «буханок» і «бобіків» противник використовує китайські квадроцикли, що стали новим «трендом» у транспорті цього сезону.



Захоплення Родинського має стратегічне значення для контролю над Покровсько-Мирноградською агломерацією. За даними джерел DeepState, близько 70–80% території населеного пункту наразі перебуває у «сірій зоні», тоді як приблизно 20–30% залишається під контролем українських військ.

70–80% території Родинського нині перебуває у «сірій зоні».

Генштаб ЗСУ своєю чергою повідомляє, що минулої доби на Покровському напрямку українські військові відбили 36 штурмових спроб агресора у районах десяти населених пунктів, включно з Родинським, Червоним Лиманом, Мирноградом та Покровськом.