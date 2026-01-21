Евакуаційні потяги доправили до Мукачева сім'ї з дітьми з Дніпропетровської області

Фото: ДСНС Закарпаття

У Мукачево прибули два евакуаційні поїзди з Дніпропетровської області. Як повідомляє ДСНС України, цими рейсами на Закарпаття доставили три сім'ї — 17 осіб, серед яких 10 дітей.



Зазначається, що для евакуйованих це не просто зміна місця проживання, а можливість опинитися у спокійнішій та безпечнішій обстановці. На залізничному пероні сім'ї зустрічали рятувальники та психологи ДСНС спільно з волонтерами та медичними працівниками.



Вони допомогли людям з багажем, надали моральну підтримку та надали необхідні консультації щодо подальших дій та розміщення. Особливу увагу приділили дітям, які особливо гостро потребують турботи, психологічної підтримки та адаптації на новому місці.



Закарпаття стає для них тимчасовим притулком і водночас — початком нового етапу життя далеко від небезпеки, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку 2026 року Запорізька обласна військова адміністрація ухвалила рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми з прифронтового Кушугума, розташованого приблизно за 15 кілометрів від лінії фронту.



Окремим рішенням суворо заборонено повертати евакуйованих дітей на територію селища: списки передані правоохоронним органам для контролю та недопущення повторного в'їзду.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»