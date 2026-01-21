ЄС обмежує доступ китайських постачальників до критичної інфраструктури

Фото: СЗРУ

Європейська комісія готує оновлення Закону про цифрові мережі (Digital Networks Act), яке передбачає обмеження або поетапну заборону доступу китайських постачальників до критичної інфраструктури ЄС, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.



Мета ініціативи — уніфікувати підходи держав-членів та знизити ризики несанкціонованого доступу до даних. Запропоновані зміни передусім стосуються компаній «Huawei» та «ZTE» та їхнього обладнання в телекомунікаційних мережах, системах безпеки й окремих сегментах сонячної енергетики, зокрема інверторів.



Новий закон передбачає перехід від добровільних обмежень до обов’язкових правил: визначення обладнання «високого ризику» на рівні ЄС, поступове виведення його з критичних сегментів інфраструктури та встановлення диференційованих строків заміни залежно від сектора і рівня загроз.



Графік виведення обладнання формуватиметься з урахуванням секторних ризиків, вартості заміни та доступності альтернатив. У сонячній енергетиці залежність від Китаю є критичною — близько 90% панелей у ЄС мають китайське походження. Телеком-оператори попереджають, що прискорене виведення обладнання може призвести до зростання тарифів для споживачів.



Digital Networks Act є частиною ширшої стратегії Єврокомісії щодо контролю участі китайських компаній у транспорті, енергетиці та системах безпеки. Очікується, що це прискорить переорієнтацію ланцюгів постачання, стимулює європейські технологічні інвестиції та формування альтернатив у телекомунікаціях і «зеленій» енергетиці.