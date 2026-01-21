Український дрон зафільмував російського військового на милицях

«Інвалід» у складі ЗС РФ.

У мережу потрапило відео, на якому український дрон підрозділу «Хижаки Висот» зафільмував російського військового, який пересувався на милицях.



Відео опублікував у своєму Telegram-каналі боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним «Осман». Він повідомив, що інцидент стався на Покровському напрямку.



В описі до відео зазначено: «У командирів РФ прямий наказ на утилізацію інвалідів».



Ще у лютому 2025 року «Новини Донбасу» повідомляли, що під Покровським росіяни направляють до українських позицій штурмовиків на милицях. Крім того, російські війська на тій ділянці фронту продовжують марні лобові атаки, кидаючи в бій навіть поранених солдатів.