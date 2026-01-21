Начальник воєнної розвідки України приїхав на Запорізький фронт

Голова воєнної розвідки на Запорізькому фронті. Фото: ГУР МОУ

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Олег Іващенко здійснив робочу поїздку на Запорізький напрямок, де ознайомився з поточною обстановкою на фронті.



Як повідомили у ГУР МО України, під час спільної наради з командувачем угруповання військ на напрямку та командирами задіяних військових частин було детально розглянуто ситуацію на полі бою, а також проаналізовано плани та наміри противника.



Окрему увагу приділили оцінці загроз та можливим сценаріям розвитку обстановки у зоні відповідальності. Учасники наради визначили шляхи поглиблення взаємодії та координації між усіма складовими Сил оборони України.



Зокрема, йшлося про посилення всіх видів розвідки та більш ефективний обмін розвідувальною інформацією між підрозділами. Серед ключових акцентів — необхідність збільшення обсягів постачання сучасних технічних засобів розвідки, а також питання підготовки розвідників з урахуванням вимог сучасної війни та змін тактики противника.



Під час поїздки Олег Іващенко заслухав доповіді командирів військових частин ГУР МО України, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на Запорізькому фронті та обговорив з ними нагальні проблеми та потреби підрозділів.



Керівник військової розвідки України висловив подяку бійцям Департаменту активних дій та «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України за щоденну збройну боротьбу та внесок у стримування противника на одному із найнапруженіших напрямків фронту.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»