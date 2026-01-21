Понад 38 млн гривень виділили на оборону Донеччини. Фото: Вадим Філашкін

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що провів засідання Ради оборони Донецької області. За його словами, з обласного бюджету було виділено понад 38 мільйонів гривень для підрозділів Сил оборони.



«Продовжуємо системно допомагати військовим усім необхідним для виконання бойових завдань», — уточнив він.



Крім того, начальник адміністрації заявив, що влада Донеччини займається питаннями будівництва та зміцнення фортифікаційних споруд. Роботи продовжуються у певних районах відповідно до потреб фронту та тісної координації з військовими.



Також у регіоні встановлюють антидронові сітки. Зокрема, це не лише захист особового складу та техніки, а й важливий елемент безпеки під час підвезення продовольчих товарів у тилові товариства області та пересування мешканців.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»