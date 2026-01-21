Армія РФ накопичує резерви в районі Сіверська та Серебрянського лісу: у ЗСУ розповіли, куди наступатимуть окупанти

Ситуація на Слов'янському напрямку. Фото: карта DeepState

81-ша аеромобільна бригада ЗСУ стримує наступальний потенціал російської армії на Слов'янському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



Загарбники продовжують накопичувати резерви в районі міста Сіверськ та Серебрянського лісу для подальшого наступу та захоплення села Дронівка.



Ключовим завданням ЗС РФ на цьому напрямку залишається захоплення прибережних територій річки Сіверський Донець і зайняття панівних висот. У разі успіху це може надати окупантам перевагу у застосуванні засобів ураження.



«Крім того, російські війська не припиняють спроб інфільтрації в міжпозиційний простір підрозділів 81-ї бригади. Для цього противник застосовує малі піхотні групи чисельністю до двох людей. Вони діють у темний час доби, використовуючи антитепловізійні пончо та несприятливі погодні умови для скритного пересування. Попри складний рельєф місцевості та несприятливі умови, підрозділи бригади продовжують утримувати позиції та стримувати наступ російських військ у своїй зоні відповідальності», – розповіли у 81-й ОАЕМБр.

Нагадаємо, що українська армія контролює село Свято-Покровське під містом Сіверськ Донецької області, війська РФ кинули додаткові резерви для його захоплення.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко