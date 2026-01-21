На тимчасово окупованих територіях Донеччини погіршилася ситуація з водопостачанням

На тимчасово окупованих територіях на Донеччині погіршилася ситуація з водопостачанням. Фото: ЦПД

У багатьох населених пунктах тимчасово окупованої Донецької області в кранах повністю відсутня вода, а бочки для підвезення замерзли або порожні. Крім того, на захопленій частині перебої зі світлом та проблеми з опаленням. Про це повідомили у ЦПД.



«Цілі квартали великих міст залишилися без доступу до питної води. Також через похолодання до водної кризи додалися масштабні аварійні відключення (електрики та проблеми з опаленням)», — йдеться у повідомленні.



У ЦПД уточнили, що міська інфраструктура у зимових умовах просто перестала функціонувати. Причина цих проблем є системною. За роки російської окупації жодної повноцінної модернізації водопроводів чи інших комунальних систем не було. Мережі зашпаровували точково, без інвестицій та стратегічних рішень.



Раніше ми писали, що активісти руху «Жовта Стрічка» із різних районів тимчасово окупованого Донецька повідомляють про критичну ситуацію з водопостачанням у місті. Незважаючи на заяви окупаційної адміністрації про подачу води за встановленим графіком, її реальний стан викликає серйозні побоювання.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»