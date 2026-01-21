Віткофф зустрінеться з Путіним у Москві. Коли відбудуться переговори

Голова Кремля Володимир Путін та спецпредставник президента США Стів Віткофф. Фото: «ТАСС»

22 січня планується зустріч спецпредставника президента США Стів Віткоффа з головою Кремля Володимиром Путіним. Про це у коментарі російським ЗМІ повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.



За його словами, такі контакти на завтра є у графіку Путіна.



Віткофф у коментарі американському телеканалу Bloomberg TV заявив, що він і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер 22 січня зустрінуться з Путіним у Москві, щоб обговорити 20-пунктний мирний план, який, за його словами, готовий більш ніж на 90%.



Спецпредставник Трампа стверджує, що голова Кремля нібито «хоче мирної угоди з Україною». Водночас Віткофф відмовився засудити удари Росії по українській інфраструктурі, що залишили значні частини Києва та інших населених пунктів без води, опалення та електроенергії за мінусової температури.

Нагадаємо, що вночі та вранці 20 січня Росія ракетами та безпілотниками масовано атакувала Україну.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко