Війська Росії обстріляли Краматорськ: загинула жінка

Вранці 21 січня російська армія обстріляла приватний сектор та один з мікрорайонів міста Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



За попередньою інформацією, загинула жінка 1978 року народження.



Встановлюються остаточні наслідки удару, на місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, що вночі 21 січня російська авіація скинула авіабомби на місто Дружківка Донецької області, внаслідок чого загорілася двоповерхівка та пошкоджені понад 20 будинків, є поранена.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко