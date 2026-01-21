НАБУ та САП повідомили про підозри дев'яти фігурантам схеми із «зеленим» тарифом

Ростислав Шурма. Фото з відкритих джерел

НАБУ та САП викрили масштабну схему розкрадання коштів, призначених для виплат за «зеленим» тарифом. Як встановило слідство, на виплатах незаконно заробляли комерційні енергогенеруючі компанії, розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.



У кримінальному провадженні фігурують дев'ять підозрюваних. Серед них — колишній заступник керівника Офісу Президента України та ексчлен наглядової ради НАК «Нафтогаз України», його брат — власник мережі українських та зарубіжних компаній, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники та співробітники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ «Запоріжжяобленерго».



Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 («привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах») та ч. 3 ст. 209 («легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом») Кримінального кодексу України.



За даними слідства, у 2019—2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради спільно з братом встановив контроль над низкою підприємств, які виготовляли електроенергію з альтернативних джерел.



На території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП «Гарантований покупець» на продаж електроенергії за «зеленим» тарифом.



Після початку повномасштабного вторгнення Росії та окупації частини Запорізької області сонячні електростанції втратили зв'язок із Об'єднаною енергетичною системою України, отримали пошкодження, а персонал було евакуйовано.



Незважаючи на це, підконтрольні підозрюваним компанії продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату, хоча фактично електроенергія до енергосистеми України не надходила.



Слідство встановило, що підприємства подавали свідомо неправдиві дані щодо обсягів генерації та технічної готовності станцій, у тому числі у періоди повного знеструмлення. Отримані кошти згодом виводилися через пов'язані компанії.



Загальна сума завданих державі збитків становить 141,3 млн гривень. За даними народного депутата Ярослава Железняка, йдеться, зокрема, про Ростислава Шурму та його брата Олега.

Нагадаємо, Нацполіція проводила обшуки у Дніпропетровській, Запорізькій та Львівській областях у справі про розкрадання бюджетних коштів.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»