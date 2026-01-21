Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У Курській лікарні покійники лежать у лікарняних коридорах
21 січня 2026, 15:05

Тіла в лікарняних коридорах Курська Тіла в лікарняних коридорах Курська

Губернатор Курської області Олександр Хінштейн особисто побачив тіла померлих пацієнтів, які знаходилися прямо у лікарняному коридорі Курської міської лікарні №6.

Як розповіла росЗМІ співробітниця медустанови, яка зробила фотографії, така ситуація виникає не вперше. За її словами, у лікарні немає моргу чи спеціально обладнаного приміщення, тому тіла померлих пацієнтів тимчасово залишають на каталках у коридорі, загорнувши в поліетилен.

При цьому поряд триває звичайна робота установи: повз проходять пацієнти, а персонал розносить їжу. Хінштейн повідомив, що доручив детально розібратися у ситуації.

За підсумками первинної перевірки, як випливає з доповідей підлеглих, у лікарні немає окремого приміщення, де тіла повинні перебувати до передачі до патологоанатомічного бюро. Губернатор написав, що таке ставлення до покійників є неприпустимим.

Губернатор оголосив, що розпорядився терміново обладнати таке приміщення. За його словами, воно має бути готове вже до вечора 21 січня. Курська область межує з Україною і останніми роками зазнає додаткового навантаження на медичну інфраструктуру.

Нагадаємо, український дрон зняв російського військового на милицях. В описі до відео зазначено: «У командирів РФ прямий наказ на утилізацію інвалідів».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускаюча редакторка «Новин Донбасу»

