У Курській лікарні покійники лежать у лікарняних коридорах

Тіла в лікарняних коридорах Курська

Губернатор Курської області Олександр Хінштейн особисто побачив тіла померлих пацієнтів, які знаходилися прямо у лікарняному коридорі Курської міської лікарні №6.



Як розповіла росЗМІ співробітниця медустанови, яка зробила фотографії, така ситуація виникає не вперше. За її словами, у лікарні немає моргу чи спеціально обладнаного приміщення, тому тіла померлих пацієнтів тимчасово залишають на каталках у коридорі, загорнувши в поліетилен.



При цьому поряд триває звичайна робота установи: повз проходять пацієнти, а персонал розносить їжу. Хінштейн повідомив, що доручив детально розібратися у ситуації.



За підсумками первинної перевірки, як випливає з доповідей підлеглих, у лікарні немає окремого приміщення, де тіла повинні перебувати до передачі до патологоанатомічного бюро. Губернатор написав, що таке ставлення до покійників є неприпустимим.



Губернатор оголосив, що розпорядився терміново обладнати таке приміщення. За його словами, воно має бути готове вже до вечора 21 січня. Курська область межує з Україною і останніми роками зазнає додаткового навантаження на медичну інфраструктуру.

Нагадаємо, український дрон зняв російського військового на милицях. В описі до відео зазначено: «У командирів РФ прямий наказ на утилізацію інвалідів».



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускаюча редакторка «Новин Донбасу»