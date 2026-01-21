Для міст України закуплять потужні генератори: уряд виділив 2,5 мільярда

Глава українського уряду Юлія Свириденко повідомив, що Кабінет Міністрів закупить генератори для семи областей через складну ситуацію. Про це вона написала у телеграм.
«Уряд ухвалив розпорядження про розподіл 2,56 млрд грн із резервного фонду держбюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації — для виробництва тепла та електроенергії там, де це зараз потрібно найбільше. На ці кошти буде придбано генератори великої потужності Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей», — зазначила вона.
За словами Свириденко, обладнання перенаправлять і в інші регіони країни, якщо це буде потрібно.
Прем'єр заявила, що закупівлі будуть здійснюватися за спрощеними процедурами без затягування термінів. В умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі нам потрібні не лише великі енергооб'єкти, а й менші установки розподіленої генерації — незалежні від централізованих мереж.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
