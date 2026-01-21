ЄС розглядає ударні торговельні заходи проти Вашингтона

Торгове протистояння між ЄС та США на тлі загроз Дональду Трампу. Створено ІІ

Європейський союз наближається до застосування найжорсткіших торгових заходів проти США на тлі ескалації заяв Дональда Трампа, повідомляє видання Politico.



Франція та Німеччина наполягають, щоб Європейська комісія підготувала до використання Інструмент проти економічного примусу (Anti-Coercion Instrument) — ключовий механізм тиску у торгівельних конфліктах.



Поштовхом стала риторика американського президента щодо Гренландії та його погрози запровадити мита проти країн НАТО, зокрема Німеччини, Франції, Данії та Нідерландів. Раніше Трамп також заявив про можливість введення 200-відсоткових тарифів на французьке вино та шампанське.



Цей інструмент дозволяє ЄС застосовувати широкий спектр обмежень — від мит і експортних бар’єрів до виключення американських компаній з європейських тендерів. Як проміжний крок також розглядається запровадження мит на імпорт зі США на суму до 93 млрд євро.



Для запуску механізму потрібна підтримка щонайменше 15 країн ЄС. У Брюсселі зазначають, що цього разу держави готові до більш жорсткої відповіді, ніж під час попередніх торгівельних конфліктів із Вашингтоном.

Нагадаємо, раніше ЄС обговорював обмеження доступу китайських постачальників до критичної інфраструктури.