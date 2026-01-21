У Києві відновили світло для всієї критичної інфраструктури

Фото: ДТЕК

У Києві відновили електропостачання всіх об’єктів критичної інфраструктури після ворожої атаки. Про це повідомив офіційний Telegram-канал Групи ДТЕК.



Водночас в енергокомпанії зазначають, що ситуація в місті залишається складною. У столиці продовжуються екстрені аварійні відключення, а графіки стабілізаційних відключень та поділ на групи наразі не застосовуються.



Найбільш проблемною залишається ситуація в окремих частинах Дніпровського та Деснянського районів. Через пошкодження об’єктів столичної генерації без електропостачання досі перебувають близько 44 тисяч осель.



У ДТЕК наголошують, що ремонтні бригади працюють безперервно для ліквідації наслідків обстрілу та відновлення подачі електроенергії всім споживачам.



«Світло тримається», — підкреслили енергетики.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 20 січня запустили протикорабельну ракету «Циркон», 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 15 крилатих ракет, а також 339 БПЛА, близько 250 з них — «Шахеди».