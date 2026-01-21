Від удару струмом загинув колишній керівник «Укренерго» Олексій Брехт

Олексій Брехт загинув від ураження струмом. Фото зі сторінки Брехта у Фейсбуці

На одній із підстанцій від ураження струмом загинув колишній керівник «Укренерго» Олексій Брехт. Про це сьогодні повідомило видання «Економічна правда» із посиланням на власні джерела.

З 5 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року за рішенням наглядової ради НЕК «Укренерго» він був в.о. голови правління підприємства.

У 2011-2016 роках Брехт працював у НЕК «Укренерго», де відповідав за напрями перспективного розвитку, євроінтеграції та технічної політики.

Він здобув інженерну освіту за спеціальністю «Електричні станції» у Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут».

У вересні 2024 року за рішенням наглядової ради НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького було звільнено з посади голови компанії. В.о. голови правління компанії було призначено Олексія Брехта.