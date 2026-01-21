Поліцейські евакуювали маму з 11-річною донькою із Дружківки: у дворі їхнього будинку вибухнув російський снаряд

Евакуація мами з донькою із Дружківки. Фото: поліція

Поліцейські евакуювали жінку та її 11-річну доньку із міста Дружківка. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



У дворі їхнього будинку вибухнув російський снаряд. Внаслідок цього ніхто не постраждав, але частина квартир залишилася без вікон. Сім'я вирішила евакуюватися та звернулася за допомогою до поліції, щоб більше не ризикувати життям дитини.



«Не хотілося їхати, бо квартира своя, все своє. Стільки років тут прожили, але стає небезпечно. Дуже часто почало «прилітати». Нещодавно вибухнуло біля нашого будинку, у сусідів вилетіли вікна», – розповіла жінка.



Правоохоронці разом з патрульною поліцією забрали сім'ю на броньованому автомобілі. З собою дівчинка взяла улюблену іграшку, з якою не розлучається – тюленя. Нині сім'я перебуває у безпеці.



Армія РФ щодня завдає ударів по місту бомбами, всіма видами дронів та касетними боєприпасами. До фронту – близько 12 кілометрів.

Нагадаємо, що вночі 21 січня російська авіація скинула авіабомби на Дружківку, внаслідок чого загорілася двоповерхівка та пошкоджені понад 20 будинків, є поранена.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко