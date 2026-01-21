Росіяни скинули авіабомби на Краматорськ: поранено мешканку

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська міськрада

Внаслідок ранкового російського обстрілу по Краматорську зазнала поранень мирна мешканка. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Як зазначається, російські війська завдали ударів по приватному сектору та одному з мікрорайонів Краматорської громади з використанням трьох авіаційних бомб (ФАБ-250»).



У міськраді уточнили, що постраждала жінка 1944 року народження, їй надають допомогу у лікарні.



Крім того, пошкоджено щонайменше три десятки житлових приватних будинків, багатоповерхівку та магазин.



Раніше ми писали, що вранці 21 січня російська армія обстріляла приватний сектор та один із мікрорайонів міста Краматорськ Донецької області, загинула жінка.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»