«Вогонь по своїх»: СОУ збили власний Switchblade 600

Російський баражуючий боєприпас зі штучним інтелектом V2U

Український екіпаж зенітних дронів помилково збив власний ударний БПЛА Switchblade 600, сплутавши його з ворожим дроном типу V2U. Відповідне відео та пояснення оприлюднив фахівець зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.



За його словами, одна з ключових проблем застосування зенітних дронів — явище «френдлі фаєр», коли пілоти мають лічені секунди на ідентифікацію цілі, а командири вимагають негайного результату.







Експерт зазначив, що дрони різних типів часто мають дуже схожий зовнішній вигляд, через що трапляються випадки знищення власних апаратів вартістю сотні тисяч доларів.



Згодом Бескрестнов уточнив деталі інциденту: Switchblade був запущений по важливій цілі, однак через роботу українського РЕБу втратив керування, повернувся на резервну точку та почав кружляти поблизу українських позицій. Система моніторингу помилково позначила його як ворожий, після чого зенітні дрони виконали перехоплення.

Switchblade 600

За словами експерта, з розвитком дронової війни та зростанням кількості БПЛА подібні інциденти ставатимуть дедалі частішими, якщо не буде запроваджено надійних систем розпізнавання «свій-чужий».