У Дружківці залишається понад 17 тисяч людей — Філашкін

У Дружківці залишається понад 17 тисяч людей. Фото: скріншот

У прифронтовому місті Дружківка Донецької області станом на 21 січня залишається 17 тисяч дорослих та 200 дітей. Ситуація у місті складна. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Ворог б'є по оптоволокну, по об'єктах критичної інфраструктури, приватної та комунальної власності, знищує всі транспортні засоби, що пересуваються містом. Ще раз наголошую, щоб люди виїжджали з області», — заявив він.



За словами Філашкіна, у Дружківці та Дружківській громаді триває евакуація населення.



На підконтрольній частині України Донецької області залишається 190 тисяч осіб та 12 тисяч дітей.



Раніше ми писали, що армія РФ щодня завдає ударів по Дружківці бомбами, усіма видами дронів та касетними боєприпасами. До фронту – близько 12 км.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»