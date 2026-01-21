За підозрою у шпигунстві на користь РФ у Берліні затримано громадянку України та Німеччини

Ілюстративне фото

Громадянка Німеччини та України Ілона В. затримана в Берліні за підозрою у шпигунстві на користь Росії. За даними слідства, з листопада 2023 року вона передавала російському представнику інформацію про політичних діячів та оборонні об'єкти в Німеччині, повідомляють Zeit, Spiegel та інші німецькі видання.

Зазначається, що співробітники Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини затримали громадянку Німеччини та України, яку підозрюють у роботі на російську розвідку. За інформацією Spiegel, затриману звати Ілона В., вона 56-річна підприємниця.

Видання, посилаючись на матеріали слідства, пише, що з листопада 2023 року Ілона В. збирала інформацію про учасників високопоставлених політичних заходів у Німеччині та передавала її контактній особі у посольстві Росії у Берліні. У німецькій розвідці цю людину вважають полковником ГРУ, який працював під прикриттям.

Також затримана збирала відомості про розташування об'єктів оборонної промисловості Німеччини, про випробування безпілотників та плани їх постачання в Україну. При цьому вона вводила підприємства в оману, роблячи враження, що робить запити від імені українських структур, пише Spiegel.

За даними видання, Ілона В. займала посаду у правлінні берлінської асоціації, яка займається питаннями міжнародного співробітництва та підтримує контакти з високопоставленими політиками з партій СДПН (SPD) та ХДС (CDU), а також з великим бізнесом.

Разом із цим затриманням пройшли обшуки у двох колишніх співробітників міністерства оборони Німеччини, з якими затримана, ймовірно, підтримувала контакт. Обидва поки що залишаються на волі.