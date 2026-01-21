Авіаудар по Краматорську: пошкоджені понад 25 будинків, рятувальники діставали тіло загиблої з-під завалів

Наслідки удару по Краматорську. Фото: ДСНС

21 січня російська авіація вдарила по місту Краматорськ. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Пошкоджені 26 приватних будинків, магазин та легкові автомобілі.



Внаслідок удару загинула жінка 1978 року народження, тіло якої рятувальники дістали з-під завалів будинку. Ще одна жінка 1944 року народження отримала поранення.



Бійці ДСНС розібрали понад 700 кілограмів зруйнованих будівельних конструкцій. Також загасили пожежу на площі 10 квадратних метрів – горів автомобіль. Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Нагадаємо, що у Краматорську під удар потрапили приватний сектор та один з мікрорайонів.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко