На комунальних підприємствах в окупованому Маріуполі затримують зарплати

В окупованому Маріуполі Донецької області на комунальних підприємствах затримується виплата заробітної плати.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міськради з посиланням на співробітників так званого підприємства «Маріупольтранс».

«Затримка зарплати: ще не виплатили зарплату за жовтень! Ходять чутки, що заплатять лише у березні 2026 року. У березні 2026 року "хвости" за 2025 рік! Мені набридла ця довільна поведінка», — цитують у міськраді одного із працівників.

Подібна ситуація спостерігається і в так званому «Водоканалі» — співробітники заявляють про низькі зарплати, які, до того ж, затримують.

«У всіх комунальних службах зарплату не сплачують вчасно, а якщо і сплачують, то копійки. Тому ніхто туди не хоче йти працювати, а ті, хто залишився там від безвиході, вже крутяться як можуть», — кажуть місцеві.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі дві котельні не запущені через «технологічний збій обладнання». В результаті будинки залишилися без тепла. Строки вирішення ситуації не повідомляються.