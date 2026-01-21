Голова ОВА розповів, скільки людей залишається у Костянтинівці

Костянтинівка. Фото: поліція

У місті Костянтинівка залишається трохи більше двох тисяч людей. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, у місті немає світла, тепла та газу.



«Евакуацію у Костянтинівці підтримують наші захисники. Тому що під'їзні шляхи до міста повністю прострілюються окупантами. І ворог знищує усі цивільні транспортні засоби, які рухаються у напрямку Костянтинівки», – розповів начальник ОВА.

Нагадаємо, що у Костянтинівці український пілот дрона допоміг літній жінці, яка залишила на снігу напис з проханням про їжу.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко