З-під домашнього арешту відпустили колишнього мера Одеси Труханова

Колишнього мера Одеси Труханова відпустили із-під домашнього арешту. Фото: Одеса онлайн

Печерський районний суд Києва переглянув запобіжний захід у справі колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд ухвалив рішення скасувати цілодобовий домашній арешт і замінив його на м'якший захід.

Як розповів у коментарі «Суспільному» адвокат Олександр Лисак, відповідне рішення було ухвалено під час судового засідання у Печерському районному суді Києва. Зокрема, йому змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання та зняли електронний браслет.

Нагадаємо, що 28 жовтня колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру за статтею 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила загибель людей).

Аналогічні підозри отримали ще семеро співробітників мерії, серед яких двоє заступників Труханова. Зокрема, колишнього мера звинувачують у тому, що під час повені 30 вересня в Одесі він не вжив необхідних заходів, і це призвело до смерті щонайменше десяти людей.