Через Гренландію Європарламент скасував голосування щодо торгової угоди США та ЄС

Європарламент вирішив призупинити роботу над торговельною угодою між ЄС та США на знак протесту проти домагань Дональда Трампа до Гренландії. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, голова торговельного комітету Європарламенту Бернд Ланге заявив, що погрози Трампа запровадити нові тарифи проти ЄС через відмову поступитися Гренландією порушили домовленості, досягнуті влітку 2025 року.

Розгляд угоди припинено до подальшого повідомлення.

Відповідно до угоди ЄС скасовував мита для всіх американських промислових товарів і зобов'язався закуповувати американські енергоносії, США, у свою чергу, запроваджували єдину ставку 15% для більшості товарів з Євросоюзу.

У самому ЄС багато хто вважав угоду невигідною для спільноти: критики зазначали, що вона накладає на Євросоюз зайві зобов'язання, тоді як для Вашингтона таких зобов'язань немає.