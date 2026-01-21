Сьогодні вдень у Дружківці через російський обстріл загинула людина, ще одна поранена — прокуратура

Ілюстративне фото

У середу, 21 січня, російські війська обстріляли Дружківку на Донеччині. Близько опівдні вони за допомогою FPV-дрону атакували авто — загинула одна людина, ще одна поранена.

Про це повідомила видання «Суспільне. Донбас» речник обласної прокуратури Анастасія Медведєва.

«Близько 12:00 російські війська за допомогою FPV-дрону атакували цивільний автомобіль, що рухався однією з вулиць Дружківки. Загинув 62-річний чоловік, а його дружина зазнала мінно-вибухової травми», — розповіла Медведєва.

Також спікер обласної прокуратури повідомила, що за півгодини російські війська завдали повторного удару по Дружківці за допомогою дрона, внаслідок чого мінно-вибухову травму отримав 53-річний місцевий житель.

Раніше повідомлялося, що у прифронтовій Дружківці Донецької області на 21 січня залишається 17 тисяч дорослих та 200 дітей.