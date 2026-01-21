У дев'яти областях України фіксуються відключення до 60% інфраструктури «Київстар»

Одним із наслідків останньої масованої атаки росіян стало знеструмлення на 40-60% інфраструктури оператора мобільного зв'язку «Київстар» у дев'яти областях.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на генерального директора компанії Олександра Комарова.

«У деяких регіонах, згідно з нашою внутрішньою класифікацією, ми перебуваємо в стані повного відключення електроенергії. Але водночас не працює менше ніж 10% нашої мережі», — зазначив він під час виступу в Українському домі в Давосі.

З 16,5 тисяч базових станцій оператора через відсутність світла поки не функціонують трохи більше 1 тисяч об'єктів.

За його словами, найважливішим досягненням компанії став захист ключових вузлів зв'язку.

«Основну мережу захищено протягом 72 годин. І ми впевнені, що зможемо протриматися ще довше», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Данія надасть додатково 20 мільйонів євро для енергопостачання України, щоб допомогти українцям пережити зиму.