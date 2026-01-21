В окупованому Донецьку заявили про атаку на енергосистему

Сьогодні ввечері деякі телеграм-канали повідомили про нібито атаку на енергосистему в окупованому Донецьку.
Так, тг-канал «Типовий Донецьк» пише, що «спостерігаються спроби атаки на енергосистему ДНР», і закликає мешканців зарядити гаджети.
Такі повідомлення з'явилися й на інших каналах.
Також у мережі публікують відео заграви від нібито наслідків атаки.
Коли і де було зроблено відео, не повідомляється.
Нагадаємо, раніше аналітики OSINT-каналу «КіберБорошно» встановили точне місце удару по складу боєприпасів в окупованому Дебальцевому.
