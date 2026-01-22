Сили оборони України звільнили Сухецьке у Покровському районі

Мирноград після російського обстрілу. Фото: Нацполіція України

OSINT-проєкт DeepState поновив інтерактивну мапу бойових дій. Згідно з актуальними даними аналітиків, російські війська зафіксували просування у районі Мирнограду Донецької області, а також поблизу населеного пункту Дорожнянка під Гуляйполем Запорізької області.



Водночас Сили оборони України змогли витіснити противника із села Сухецьке Покровського району Донецької області. Населений пункт повністю зачищений від російських підрозділів.

Скріншот: DeepState



«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Мирнограда та Дорожнянки. Від противника зачищене Сухецьке», — повідомили аналітики DeepState, коментуючи останні зміни на мапі.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що армія РФ накопичує резерви в районі Сіверська та Серебрянського лісу.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»