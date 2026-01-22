Армія РФ атакувала «Епіцентр» та зруйнувала приватний сектор у Запоріжжі

Наслідки атаки по «Епіцентру». Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю ввечері, 21 січня, зафіксовано влучання по стоянці біля торговельного центру «Епіцентр». За попередньою інформацією, у цьому епізоді обійшлося без постраждалих.

Наслідки атаки по «Епіцентру». Фото: Запорізька ОВА



Як повідомляють у Запорізькій ОВА, усього російські війська завдали по обласному центру два удари. Один із них припав на приватний сектор: атака здійснювалася із застосуванням безпілотника. Внаслідок обстрілу поранено чоловіка, пошкоджено житлові будинки.

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА



Загалом за минулу добу окупанти завдали 726 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області. 15 авіаударів припали на Розумівку, Юльївку, Гуляйполе, Залізничне, Долинку, Воздвижівку, Гуляйпільське, Верхню Терсу.



Під ударами 396 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів, опинилися Запоріжжя, Кушугум, Новомиколаївка, Островське, Мар'ївка, Новоолександрівка, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївка, Чарівне, Зелене, Білогір'я, Дорожнянка, Варварівка, Солодке та Добропілля.



П'ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню припали по територіях Гуляйполя, Залізничного, Щербаки та Малої Токмачки. Ще 310 артилерійських ударів завдано по Степногорську, Приморському, Степовому, Малим Щербакам, Гуляйполю, Залізничному, Щербакам, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Зеленому, Дорожнянці, Варварівці.

Нагадаємо, внаслідок удару по Краматорську на Донеччині загинула жінка 1978 року народження, тіло якої рятувальники дістали з-під завалів будинку.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»