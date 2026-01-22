Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Армія РФ атакувала «Епіцентр» та зруйнувала приватний сектор у Запоріжжі
22 січня 2026, 08:42

Армія РФ атакувала «Епіцентр» та зруйнувала приватний сектор у Запоріжжі

Наслідки атаки по «Епіцентру». Фото: Запорізька ОВА Наслідки атаки по «Епіцентру». Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю ввечері, 21 січня, зафіксовано влучання по стоянці біля торговельного центру «Епіцентр». За попередньою інформацією, у цьому епізоді обійшлося без постраждалих.

Наслідки атаки по «Епіцентру». Фото: Запорізька ОВА

Як повідомляють у Запорізькій ОВА, усього російські війська завдали по обласному центру два удари. Один із них припав на приватний сектор: атака здійснювалася із застосуванням безпілотника. Внаслідок обстрілу поранено чоловіка, пошкоджено житлові будинки.

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Загалом за минулу добу окупанти завдали 726 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області. 15 авіаударів припали на Розумівку, Юльївку, Гуляйполе, Залізничне, Долинку, Воздвижівку, Гуляйпільське, Верхню Терсу.

Під ударами 396 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів, опинилися Запоріжжя, Кушугум, Новомиколаївка, Островське, Мар'ївка, Новоолександрівка, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївка, Чарівне, Зелене, Білогір'я, Дорожнянка, Варварівка, Солодке та Добропілля.

П'ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню припали по територіях Гуляйполя, Залізничного, Щербаки та Малої Токмачки. Ще 310 артилерійських ударів завдано по Степногорську, Приморському, Степовому, Малим Щербакам, Гуляйполю, Залізничному, Щербакам, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Зеленому, Дорожнянці, Варварівці.

Нагадаємо, внаслідок удару по Краматорську на Донеччині загинула жінка 1978 року народження, тіло якої рятувальники дістали з-під завалів будинку.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Запоріжжя Гуляйполе Степногірськ Мала Токмачка Щербаки
Інше
Дрони Авіація Артилерія російські обстріли
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:55
«Зараз приїду та підірву вас»: в окупованому Маріуполі жінка погрожувала «терактом» через проблеми з інтернетом
08:44
ЗС РФ знімають елітні підрозділи з фронту для захисту Криму
23:20
В окупованому Донецьку заявили про атаку на енергосистему
17:28
Росія розробила план для окупованих областей України до 2040 року. Що відомо і про що промовчав Кремль
16:16
Вдалося визначити точне місце удару по складу БК росіян у Дебальцевому
16:00
Окупаційний суд у Луганській області судить українського добровольця
13:08
В окупованому Маріуполі збій у роботі двох котелень: будинки без тепла та води
09:54
На окупованій Херсонщині швидка допомога стала платною
14:14
Морпіхи ЗСУ вразили диспетчерську аеродрому у Джанкої
14:02
Черги, фільтрація та повістки: чому виїзд із окупованого Донбасу до Росії залишається небезпечним
21:42
Пушилін заявив, що без світла залишаються 650 тисяч людей в окупованій Донецькій області
16:40
Без світла, води та тепла: фільтрувальні станції у Донецьку знеструмлені
11:59
У Донецьку проблеми з електропостачанням та опаленням: у будинках температура не більше +7
10:20
Окуповані Луганськ та Запорізька область залишаються без електропостачання
09:16
Черешня, «бєсхоз» та заступництво Балицького: як колаборанти в Мелітополі намагалися забрати бізнес громадянина Китаю
20:20
Донецьк атакують дрони, частину районів вже знеструмлено
15:17
На окупованій частині Запорізької області залишилися без світла 213 тисяч абонентів
09:20
Окупанти засудили до ув'язнення 19-річного мешканця Запорізької області
15:35
Сили оборони вразили ППО та склад дронів РФ у Криму та Донецькій області
15:00
Блекаут і проблеми з опаленням: у Маріуполі уражено підстанцію
усі новини
03:57
Перед зустріччю в Абу-Дабі: про що говорила команда Путіна із представниками Трампа
22:30
ЗСУ зірвали спробу росіян повністю захопити Мирноград і Покровськ — Сирський
21:34
Український волонтер та активіст Сергій Стерненко став радником Федорова з питань використання БПЛА
20:47
Партнери передали Україні понад 50 тонн установки для енергетики — Шмигаль
19:59
Суд у Москві визнав загибель 20 моряків крейсера «Москва», але незабаром видалив новину
19:09
Зеленський розповів, що втрати армії РФ значно зросли
18:04
Передав координати розташування Сил оборони: СБУ викрила ще одного агента РФ
17:57
Українські пілоти дронів знищили укриття російських військ на Покровському напрямку
17:27
Удар балістикою по Кривому Рогу: 12 поранених, серед них – 4 дітей
17:23
Нам радять не згадувати «Томагавки» та «Тауруси» у діалозі з партнерами — Зеленський висловився жорстко про далекобійні ракети для України
17:00
Дрон ЗСУ знищив сарай з бензином, де переховувався окупант
16:48
Як автоматизувати повідомлення про доставку та підвищити лояльність клієнтів? (реклама)
16:43
Сили оборони України атакували склад боєприпасів та зосередження окупантів на захопленій Донеччині
16:37
Зеленський провів переговори з Трампом у Давосі. Що відомо
16:16
Після обстрілу РФ водолази рятували затоплену ТЕЦ у Києві
16:12
Війська Росії обстріляли Дружківку: у місті пошкоджена пожежна частина
15:59
ЗСУ вдарили по нафтовому терміналу в Краснодарському краї РФ
15:40
Удар по Краматорську: пошкоджено житлові будинки
15:30
Комунальний колапс у РФ: аварії паралізували міста
15:25
Удар «Шахеда» по багатоповерхівці у Дніпрі: будинок частково зруйнований, поранені шість людей
усі новини
ВІДЕО
Знищене укриття окупантів на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські пілоти дронів знищили укриття російських військ на Покровському напрямку
22 січня, 17:57
Момент вибуху сараю з російським окупантом. Дрон ЗСУ знищив сарай з бензином, де переховувався окупант
22 січня, 17:00
Після обстрілу РФ водолази рятували затоплену ТЕЦ у Києві Після обстрілу РФ водолази рятували затоплену ТЕЦ у Києві
22 січня, 16:16
Наслідки удару по Дніпру. Фото: ДСНС Удар «Шахеда» по багатоповерхівці у Дніпрі: будинок частково зруйнований, поранені шість людей
22 січня, 15:25
Фото: Державне бюро розслідувань Фейкові обстеження та тисячі зрубаних дерев: справу Слов'янського лісгоспу передали до суду
22 січня, 15:00
Наслідки атаки на Дніпро. Фото: соцмережі «Шахеди» атакували Дніпро: безпілотник влучив у багатоповерхівку
22 січня, 13:16
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір