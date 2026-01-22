Бої на фронті знову посилилися: ЗСУ знищили 1070 окупантів за добу

Бійці 155-ї окремої механізованої бригади взяли в полон трьох піхотинців ЗС РФ у Покровську.

Минулої доби інтенсивність бойових дій на фронті суттєво зросла і повернулася до середніх показників січня. Про це йдеться у свіжому зведенні Національної гвардії України.



За даними НГУ, щоденні втрати російських військ стабільно перевищують тисячу осіб. Українські сили продовжують ефективно знищувати важливу техніку противника, зокрема реактивні системи залпового вогню та засоби протиповітряної оборони.



Лише за останню добу було уражено п’ять одиниць РСЗВ і систем ППО, а з початку року українські воїни вже знищили понад 100 російських танків.



Загальні втрати армії РФ за добу склали 1070 військових. Також Сили оборони ліквідували дев’ять танків, п’ять бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, дві РСЗВ, три комплекси ППО, 669 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 178 одиниць автомобільної техніки.